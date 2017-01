Plus d'infos sur le concert Les Ambassadeurs - Kossenko à Paris

LES AMBASSADEURS ALEXIS KOSSENKO, flûte & direction avec la participation exceptionnelle de JEFFREY THOMPSON, ténorDanse avec Purcell Ouvertures, jigs, hornpipes, act tunes extraits de King Arthur, The Fairy Queen, Bonduca, Abdelazer, Amphytrion, The Gordian Knot Unty'd... Songs de l'Orpheus Britannicus Henry Purcell aimait passionnément le théâtre et composa, pour maintes pièces données dans les théâtres londoniens, une musique d'une fantaisie infinie. Puisant dans des centaines de mélodies, ouvertures, jigs et hornpipes tous plus admirables les uns que les autres, Alexis Kossenko et Les Ambassadeurs offrent un programme étourdissant, entre euphorie et mélancolie, et invitent Jeffrey Thompson à magnifier les mélodies de l'Orpheus Britannicus.