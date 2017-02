Plus d'infos sur le concert Kusa - Rewerski - La Chimera à Paris

BÁRBARA KUSA, soprano MARIANA REWERSKI, mezzo LA CHIMERA EDUARDO EGÜEZ, théorbe et direction Gracias a la vida ! Du Baroque des missions jésuites au folklore argentin La présence espagnole en Amérique du Sud ne tarda guère à susciter un syncrétisme musical absolument fascinant, notamment à l'époque baroque, dont on a récemment redécouvert les prodigieuses richesses et qui influe directement sur les pratiques musicales actuelles. La Chimera nous propose de parcourir trois siècles de musique en Argentine, traçant une filiation évidente entre les pièces scintillantes en langue guaraní de l'époque baroque et les chansons populaires fameuses de Violeta Parra, Mercedes Sosa, Julio Nuhmauser ou Jorge Fandermole.