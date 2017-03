Plus d'infos sur le concert Jean-philippe Sylvestre, Piano à Paris

JEAN-PHILIPPE SYLVESTRErécital de pianoSchumann : Variations sur le nom « Abegg » op. 1 Arabesque op. 18?Beethoven : Sonate n° 31 op. 110?Liszt : Rhapsodie hongroise n° 6Chopin : Étude op. 10 n°1, 2, 3, 4Balakirev : IslameyEn 2008, il obtient la plus haute distinction décernée par le Conseil des Arts du Canada, le Prix Virginia Parker. Lauréat du 1er prix du concours de l'Orchestre Symphonique de Mon- tréal, lauréat du concours national des jeunes interprètes de Radio-Canada et du concours international Concertino Praga. Le chef d'orchestre Yannick Nézet-Séguin le qualifie de « poète du piano ».« ...le jeune pianiste traversa les 24 variations [de la Rhapsodie sur un thème de Paganini de Rachmaninov] avec une technique éblouissante, une main tour à tour puissante et caressante, et une réelle imagination. » Claude Gingras, La Presse, 8 juillet 2011