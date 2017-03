Plus d'infos sur le concert Geoffroy Vauthier, Piano à Paris

GEOFFROY VAUTHIERrécital de pianoBachToccata, en mi mineur, BWV 914RachmaninovEtude-tableau, en do majeur, op. 33 n° 2Etude-tableau, en mi bémol majeur, op. 33 n° 4Etude-tableau, en fa dièse mineur, op. 39 n° 3ScriabineSonate n°3, en fa dièse mineur, op. 23LisztCsárdás obstiné, S. 225/2Nuages gris, S199Etude d'exécution transcendante n° 12, en la mineur, S. 139, Chasse- neigeChopinMazurka, en do majeur, op. 24 n° 2Mazurka, en la mineur, op. 17 n° 4Polonaise-Fantaisie, en la bémol majeur, op. 61« ... un musicien à la nature authentique et un interprète d'une virtuosité remarquable qui, sans modérer sa passion, associe émotion, sensibilité et inspiration. »Le Berry Républicain