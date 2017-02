Plus d'infos sur le concert Contrastes à Paris

Les artistes Florian Maviel : violon Aurélie Deschamps : alto Livia Stanese : violoncelle Ricardo Delgado : contrebasse NN : hautbois Florent Pujuila : clarinette Le programme Clarke : Lullaby et Grotesque, deux pièces pour alto et violoncelle Beethoven : Trio à cordes n°2 en ré majeur (Sérénade pour violon, alto et violoncelle en ré majeur) Prokofiev : Quintette en sol mineur pour hautbois, clarinette, violon, alto et contrebasse Création d'un élève du Conservatoire national de Paris, commande de l'Orchestre de chambre de Paris Le concert « Serenata per Violino, Viola e Violoncello / Luiggi Van Beethoven » est l'intitulé complet du Trio à cordes que Beethoven écrit sur la partition. Il veut assurément séduire le public viennois avec une oeuvre qui regorge de contrastes et d'oppositions de rythmes. Oppositions tout aussi inspirées avec Lullaby et Grotesque de l'une des rares compositrices anglaises qui se soit imposée au XXe siècle : Rebecca Clarke. Amie d'Arthur Rubinstein, de Jacques Thibaud et de Jascha Heifetz, elle composa sous le pseudonyme d'Anthony Trent ! Dans les années 1920, l'écriture de Prokofiev cultive plus encore la provocation comme pour célébrer le triomphe de la civilisation industrielle et oublier les horreurs de la Première Guerre mondiale. Son unique Quintette pour vents et cordes en est un exemple frappant.