Plus d'infos sur le concert Brahms L'heroique à Paris

« Enfin, j'apprends quelque chose ! », se serait exclamé Mozart en découvrant les fugues de Bach. Il ne put résister à l'envie d'approfondir cette forme.Élève et ami de Beethoven, le compositeur et pianiste Ferdinand Ries affirma qu'il avait été le messager de cette terrifiante nouvelle : après un référendum, Bonaparte était devenu l'empereur des Fran?ais ! Beethoven raya sa dédicace à Bonaparte sur le manuscrit de saTroisième Symphonie « avec tellement d'énergie qu'il fit un trou dans le papier ». La partition arrangée pour quatuor avec piano de Ries révolutionne le langage musical. Elle s'affranchit du cadre classique, des influences de Mozart et de Haydn.Achevé en 1875, le dernier Quatuor avec piano de Brahms fut composé dans la douleur. « Imaginez un homme sur le point de se tirer une balle car il n'y a rien d'autre à faire », avoua Brahms à son premier biographe. Le caractère véhément, la sensation d'épuisement et le fatalisme dominent la gigantesque partition.Programme : Bach / Mozart : Prélude et fugue n° 4 pour trio à cordesBeethoven : Symphonie n° 3 en mi bémol majeur « Eroica », 1er mouvement (transcription pour quatuor avec piano de Ferdinand Ries)Brahms : Quatuor avec piano n° 3 en ut mineurAvec :Jean-Claude Bouveresse : violonAnna Brugger : altoBenoît Grenet : violoncelleBénédicte Péran : piano