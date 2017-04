Plus d'infos sur le concert Wahou 2 Years Bday W/ Davide Squillace & Fabrice Dayan à Paris

WAHOU fête 2 ans d'amour avec Davide Squillace (CIRCOLOCO) & Voyeur Music ♥

730 jours, 17520 heures, 1051 200 minutes, 63 072 000 secondes, bref, 2 ans que notre joli Wahou a vu le jour, que la famille s'agrandit d'évènements en évènements, et que vous nous êtes fidèles.

Pour souffler cette deuxième bougie nous avons vu les choses en grand, nous voulions vous faire rêver mais surtout vous faire voyager. Pour l'occasion nous nous sommes donc associés avec le label Voyeur Music tout juste rentré de la Miami Music Week et de vous ramener sur un plateau le porte drapeau de la Circoloco Monsieur Davide Squillace.

DE LA MUSIQUE

► Davide Squillace (Circoloco - DC10 Ibiza - This And That Lab)

► Fabrice Dayan (Voyeur Music - Raspoutine Paris)

► Pèb & Francis

Rejoignez la danse.

INFOS, PREVENTES & RESERVATION

Prévente : 15€ + frais de loc

Sur Place : 20€ s'il en reste

Réservations de Table :

+33 6 86 94 38 59 par mail : wahou@ebsilonproduction.fr

YOYO - Palais de Tokyo,

13 avenue du Président Wilson,

75116 Paris

Métro : ligne 9 Station Iéna & Alma Marceau

Bus : lignes 32, 42, 63, 72, 80, 82, 90

RER : Ligne C Station Pont de l'Alma

✚✚✚ Evenement interdit aux mineurs - L'organisation se réserve le droit d'admission. ✚✚✚