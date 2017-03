Plus d'infos sur le concert Showcase Booba à Paris

Booba Showcase Exclusif au Yoyo.

Entourage Paris présente un Showcase exclusif de Booba au Yoyo - Palais de Tokyo - le Jeudi 23 mars 2017.

Le DUC du Rap Français, toujours bien accompagné, se produira dans la capitale, sur la scène du Yoyo pour un live inédit de ses derniers tubes (DKR, Elephant, Daniel Sam, Salside etc) et de ses plus grands classiques !

Réservations limitées et fortement conseillées !

+ TABLES BOOKING // INFORMATIONS +

contact@entourageparis.com

+ TICKETS +

Préventes disponibles en exclusivité sur Digitick :

Yoyo - Palais de Tokyo, 13 avenue du Président Wilson, 75116 Paris

Métro : Ligne 9 Station Iéna & Alma Marceau

Bus : Ligne 32,42,63,72,80,82,90

Rer : Ligne C Station Pont de l'Alma.

++ Evénement interdit aux mineurs // L'établissement et l'organisation se réservent le droit d'admission ++