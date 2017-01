Plus d'infos sur le concert Poulenc / Ravel / Stravinski à Paris

Poulenc / Ravel / StravinskiHans AbrahamsenMärchenbilderFrancis PoulencConcerto pour deux pianos et orchestreMaurice RavelRhapsodie espagnoleIgor StravinskySymphonie en trois mouvementsLidija et Sanja Bizjak pianosOrchestre Philharmonique de Radio FranceAlexandre Bloch direction* Programme et distribution donnés sous réserve de modification *