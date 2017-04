Plus d'infos sur le concert Orgue Avec Orchestre à Paris

ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCEThomas Ospital orgue-----------------------Sofia GubaïdulinaIn croce pour orgue et violoncelleNico MulhyMoving Parts pour orgue, violon et clarinetteSamuel BarberToccata festiva, version pour orgue, trompette, timbales et cordesAlex RowleyMéditation pour orgue et cordesOttorino RespighiSuite pour orgue et cordes en sol * Programme et distribution donnés sous réserve de modification *