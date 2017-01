Plus d'infos sur le concert La Série Des Solistes/hardenberger à Paris

La série des solistes / Håkan HardenbergerOrchestre Philharmonique de Radio FranceHåkan Hardenberger, artiste invitéAaron CoplandFanfare of the Common ManMagnus LindbergOttoniGunter SchullerSymphonie pour cuivresModeste Moussorgski / Alan HowarthTableaux d'une expositionOrchestre Philharmonique de Radio FranceHåkan Hardenberger trompette et direction * Programme et distribution donnés sous réserve de modification *