Plus d'infos sur le concert La Fabrique De L'orgue à Paris

Concert-atelier « Composer pour orgue et orchestre » Kaija Saariaho Maan Varjot, concerto pour orgue et orchestre Offrande pour violoncelle et orgue Anssi Karttunen violoncelle Olivier Latry orgue Dans le cadre du Festival Présences 2017 * Programme et distribution donnés sous réserve de modification *