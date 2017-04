Plus d'infos sur le concert Helene Collerette à Paris

LA SERIE DES ORCHESTRES / HELENE COLLERETTEOrchestre Philharmonique de Radio France Hélène Collerette violon et direction-----------------------------------Felix Mendelssohn-Bartholdy Symphonie pour cordes n° 1 Joseph Haydn Concerto pour violon et orchestre en ut majeur Josef Suk Sérénade pour cordes * Programme et distribution donnés sous réserve de modification *