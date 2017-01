Plus d'infos sur le concert Grand Recital D'orgue / Iveta Apkal à Paris

Grand récital d'orgue « Riga et l'orgue Baltique » Oeuvres de Aivars Kalejs, Eriks Esenvalds, Alfreds Kalnins, Erkki- Sven Tüür, Peteris Vasks, Arvo Pärt, Prokofiev et Chostakovitch Iveta Apkalna orgue Dans le cadre du week-end « Sur les rivages de la Baltique » les 21, 22 et 23 janvier »