Plus d'infos sur le concert Delius, Vaughan Williams, Dvorak à Paris

DELIUS, VAUGHAN WILLIAMS, DVORAKChoeur de Radio France Maîtrise de Radio France Orchestre Philharmonique de Radio France Sofi Jeannin direction-----------------------------Frederick Delius Deux chansons pour choeur Ralph Vaughan Williams Folksongs of the Four Seasons Antonin Dvorak Messe en ré majeur * Programme et distribution donnés sous réserve de modification *