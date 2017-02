Plus d'infos sur le concert Saturday Night Fever à Paris

Jean Yves Robin (L.2-1060574), Roberto Ciurleo, Nicole & Gilbert Coullier présentent en accord avec SNF productions ces spectacles.

Offre de lancement -30% jusqu'au 30/09 : 54€ au lieu de 77€ en cat.1 / 47.50 au lieu de 68€ en cat.2 et 41 au lieu de 58€ en cat.3 selon places disponibles.Basé sur le film de la Paramount / RSO et l'histoire de Nick Cohn – adapté pour la scène par Robert Stigwood en collaboration avec Bill Oakes. Nouvelle version arrangé et éditée par Ryan Mc Bryde. SATURDAY NIGHT FEVER, le spectacle musical évènement, pour la première fois à PARIS et dans toute la FRANCE, à partir du 09 février 2017 ! La mythique Fièvre du Samedi soir, enfin sur scène ! A l'occasion des 40 ans du film culte « Saturday Night Fever », qui révéla John Travolta et fit des Bee Gees les rois du disco, Jean Yves Robin, Roberto Ciurleo, Nicole et Gilbert Coullier s'associent pour adapter sur scène « Saturday Night Fever ». Cette toute nouvelle création, inédite en France, relatera l'histoire de Tony Manero, jeune Italo-Américain de Brooklyn qui ne vit que pour la danse et tombe amoureux de la belle Stéphanie... Proche du film, ce spectacle musical, festif, avec de gros effets visuels mettra à l'honneur à travers des personnages forts et poignants la musique, la danse et la fête, grâce notamment aux tubes issus de la bande originale cultissime du film revisités par des DJ et artistes les plus courus du moment. Le talentueux chorégraphe Stéphane Jarny (Salut les copains, Disco, Love Circus)... se verra confier également la mise en scène du spectacle. Stéphane Roy, collaborateur de renommée internationale et plusieurs fois distingué par ses réalisations notamment au sein du Cirque du Soleil, sera en charge de la scénographie. Le casting complet sera dévoilé prochainement. Laissez-vous gagner par la fièvre du samedi soir !.. PMR : 01 48 28 40 10