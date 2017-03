Plus d'infos sur le concert Drop In Bass #29 Kinvasion Edition à Paris

C'est la DIB des meilleurs soldats !

DIB is back !

Vous allez vivre une édition très forte en émotion....

Vous avez pu apprécier les joies d'un V-SO bien maitrisé désormais.

Notre grosse édition du 5 Mai est bien trop loin..

Alors ton rendez-vous, c'est le 18 Mars prochain avec un line up éclectique qui saura ravir absolument tout les fans de Bass Music.

Si ton coeur bat BASS, alors tu y seras !

Drop In Bass est de retour, gonflé à bloc, toujours de plus en plus déterminé à rendre votre soirée inoubliable.

Le V-SO, c'est chez vous, il est à votre image et s'améliore à chaque nuit passée.

Pour l'occasion, on y sera avec deux « papas » du Dubstep, bien connus de la scène parisienne mais qui savent surprendre à chacun de leur passage ! Team Kinvasion !

Pour le côté 193 RECORDS, trois piliers du label se feront un plaisir d'assassiner vos oreilles, toujours dans la bonne humeur !

Un invité spécial, en tournée sur le continent, on ne pouvait passer à côté, et lui non plus d'ailleurs !

Rare dans les DROP IN BASS... Un artiste vous propose un terrible LIVE et attention...vous l'avez remarqué sur la première compilation de 193 Records et ce sera sa première en France !

Le V-SO est à l'abandon depuis la dernière DIB, le voyage interstellaire lui a laissé bien des séquelles...

Nous avons besoin de vous pour raviver la flamme qui l'anime.

On ne va pas attendre le 5 MAI !!

Chers spationautes, préparez-vous donc à une attaque des plus violente où le seul mot d'ordre est DUBSTEP !

Nous vous promettons le retour sur Terre.

XKORE (UK)

https://soundcloud.com/xkore

XILENT (PL)

https://soundcloud.com/xilent

PHASEONE (AU)

https://soundcloud.com/phaseoneau

ALON MOR - LIVE (IL) First in France

https://soundcloud.com/alonmormusic

IVORY (FR)

https://soundcloud.com/ivorydubz

MILAS (FR)

https://soundcloud.com/milas-official

LINOXX (FR)

https://soundcloud.com/linoxx

SOIREE STRICTEMENT INTERDITE AUX CARDIAQUES !!

PLACES

--> 18/20/21/22?

sur placeminute.com

Sur place : 22?

En cas de sold out : aucune entrée sur place

PARTENAIRES :

Placeminute : https://www.placeminute.com/

ParisLutece.fr : http://parislutece.fr/

VESTIAIRE

2? la veste

4? le sac

6? les très gros sacs (sac de sport, valise etc..)

LE V-SO - RED STAGE

34 rue du Départ

75015 Paris

Métro : Montparnasse Bienvenüe

Infos réservation :

Placeminute Tél. 01 42 79 94 94