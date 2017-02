Plus d'infos sur le concert The Krooks Au Dame Rose à Paris

Dame Rose fait la part belle à la culture live. Pour une immersion parfaite, la cuisine met aussi à l'honneur la gastronomie de la Nouvelle-Orléans dans un décor louisianais.

? The Krooks ?

#funk #groove #soul

The Krooks, trio explosif composé de Jérôme Cornelis (Chant, Guitare, Saxophone), Anthony Honnet (Claviers) et Davy Honnet (Batterie), puise ses influences dans la scène blues funk américaine avec des groupes tels que Soulive, Robben Ford, Maceo Parker ou encore The Meters.

Riche de nombreuses collaborations avec Juan Rozoff, Nina Attal, Marco Cinelli, Opé Smith et deux ans de tournée avec l'humoriste Shirley Souagnon pour FREE! the one woman funky show (un spectacle mêlant l'humour et la musique), c'est en septembre 2015 que leur 1er EP voit le jour.

Produit par On Time, l'EP embarque cinq titres organiques et chaleureux qui ne manqueront pas de faire bouger les aficionados de musique afro-américaine. Cerise sur le gâteau, la présence du Grammy Awards winner Nate Werth (Snarky Puppy).

? https://soundcloud.com/user-215513200/sets/the-krooks-ep/s-4i7Bg

? Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=RXsSurcb1bo

https://www.youtube.com/watch?v=xTQg6SDi7l4

? Facebook : https://www.facebook.com/TheKrooksband/

INFOS

??????????????????

Jeudi 23 février 2017

Dame Rose

13, rue du Commandant René Mouchotte - 75014 Paris

21 h - 23 h / ENTRÉE LIBRE

Site web : https://www.facebook.com/events/1718424448468638/

Infos réservation :

Tél. 01 43 21 56 70 - Email. infos@petitjournalmontparnasse.com