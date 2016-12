Plus d'infos sur le concert Tentacion De Cuba à Paris

Les amateurs de musique vivante seront sensibles à la démarche de Tentacion, un sextet composé des jeunes musiciens qui vont nous plonger aux sources mêmes du son cubain.

Une musique faite de bois, de graines et de peaux séchées, de voix, des cordes et cuivres, une musique vive et légère, aigre et douce, qui se plaît à bousculer les temps forts pour mieux créer l'apesanteur.

Tentacion vous propose une nouvelle fa?on professionnelle et charismatique de faire la musique et aussi la fête.

Ses musiciens vous embarqueront dans un magique voyage musical et vous transmettront tout leur plaisir et leur joie au rythme de :

Son Cubain, Cha Cha cha, Boléro Cumbia et pourquoi pas, la Salsa

Pedro Garcia Fernandez, auteur-compositeur Cubain, a formé avec son frère Julio, le groupe « Tentacion de Cuba » à Varadero, Cuba, en janvier 1997. Toujours fidèles aux rythmes de la musique traditionnelle Cubaine, le groupe a dans son répertoire les chansons les plus connues, ainsi que ses propres compositions. Notre premier disque, intitulé « Amor y felicidad » est sorti en novembre 2007.

Le deuxième « Tentacion de Cuba » est sorti en Septembre 2012.

Le troisième disque « Hermanos » est en préparation.

Infos réservation :

Tél. 0145400750 - Email. musique@lentrepot.fr