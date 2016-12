Plus d'infos sur le concert Réveillon : Red Lights With Sonikem à Paris

Le concert Réveillon : Red Lights With Sonikem a lieu dans le cadre de la Soirée Nouvel an Paris 2017.

Rouge rouge rouge !!! Pour fêter la nouvelle année, le Café Oz Denfert change de décor et passe en mode RED LIGHTS.

Rouge rouge rouge !!! Pour fêter la nouvelle année, le Café Oz Denfert change de décor et passe en mode RED LIGHTS. Ambiance cosy, sexy, shiny et surtout, des tonnes de suprises !

~ AU PROGRAMME ~

// Show performers

// Tempête de confettis, cotillons

// Distribution de goodies

// Tournée de shots pour les fêtards déguisés / costumés / maquillés

~ MUSIQUE ~

Sonikem Official sera aux platines toute la nuit et vous réserve un véritable show aux tonalités hip hop et urban hits.

~ TARIFS ~

Entrée : 20? avec une conso / Dress code : rouge

~ PROMO MOÊT & CHANDON~

La bouteille : 70? au lieu de 100? // La coupe : 12?

Le cocktail de fruits : 6,50? au lieu de 7,50?

Site web : http://www.cafe-oz.com/fr/denfert-rochereau/denfert-rochereau-events

Infos réservation :

Tél. 0145387677