Plus d'infos sur le concert Paris Jazz Jam à L'entrepôt !

La soirée commencera par un premier set concert organisé par la chore team de Paris Jazz Jam d'une demi heure histoire de commencer dignement les festivités.

S'ensuivra une jam jazz de 1h30.

Nous avons hâte de vous retrouver à cet événement qui sera magique.

Qu'est-ce que la Paris Jazz Jam ?

À la jam jazz, nous nous retrouvons entre musiciens (et auditeurs aussi) pour jouer ensemble. Qu'est ce qu'on joue ? principalement des standards de jazz. Les morceaux ne sont pas définis à l'avance mais on décide sur le moment en fonction des demandes dans la salle. On s'appuie sur les propositions qui ont été faites en commentaire ou sur place.

Prérequis - Qui peut jouer ?

Pour les instrumentistes de la section rythmique? (piano, guitare, basse, ...) : savoir lire et jouer une grille d'accords de Jazz, et connaître les thèmes.

Pour les chanteurs ou solistes : connaître les thèmes et être capable de les jouer.

Site web : http://www.lentrepot.fr/Paris-Jazz-Jam.html

Infos réservation :

Tél. 0145400750 - Email. musique@lentrepot.fr