Plus d'infos sur le concert Ousmane Kouyate The Universal Kora Groove à Paris

Dame Rose fait la part belle à la culture live. Pour une immersion parfaite, la cuisine met aussi à l'honneur la gastronomie de la Nouvelle-Orléans dans un décor louisianais.

? Ousmane Kouyate the universal kora Groove ?

#afro #jazz

Surnommé le prince de la Kora, Ousmane Kouyaté développe avec ses musiciens une fusion afro-jazz tirée de la musique mandingue et teintée de parfums pop, funk, soul, blues ou rock, qu'il accompagne au chant en malinké, en soussou et en peul. En parallèle, il accompagne aussi des musiciens de renom aux influences musicales diverses - Hélène Ségara, Blitz the Ambassador, Lëk Sèn, Saïko Nata, Soul Bang's, Blade MC et Stefan Filey, William Baldé...

LIENS

??????????????????

Facebook : https://www.facebook.com/OusmaneKouyateUniversalGroove/?fref=ts

Web : https://ousmanekouyate.jimdo.com/

Youtube :

https://www.youtube.com/watch?v=4o-Z5T4-EGE

https://www.youtube.com/watch?v=iWf39-S8x54

INFOS PRATIQUES

??????????????????

Jeudi 2 février 2017

Dame Rose

13, rue du Commandant René Mouchotte - 75014 Paris

21 h - 23 h / ENTRÉE LIBRE

Site web : https://www.facebook.com/events/602849126567702/

Infos réservation :

Tél. 01 43 21 56 70 - Email. infos@petitjournalmontparnasse.com