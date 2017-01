Plus d'infos sur le concert Odino - Pop Symphonique à Paris

De Michaël Jackson à Edith Piaf en passant par Adèle, Claude Fran?ois, Tchaïkovski et les Daft Punk, OdinO casse les codes et transcende les genres musicaux en toute légèreté et avec une grande liberté. Sylvain Audinovski s'amuse avec le public, improvise et nous fait la démonstration que l'on peut vibrer pour une chanson de Queen tout en étant sensible à l'émotion de Brahms. Avec OdinO, le public réalise que toutes les musiques ne font qu'une : Un voyage musical inattendu à partager en famille.