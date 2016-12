Plus d'infos sur le concert Noël Mcghie à Paris

Le concert Noël Mcghie a lieu au dans le cadre des Spectacles de noël 2016 à Paris.

Dame Rose fait la part belle à la culture live. Pour une immersion parfaite, la cuisine met aussi à l'honneur la gastronomie de la Nouvelle-Orléans dans un décor louisianais aux accents vaudous.

? Noel McGhie ?

Né à la Jamaïque où tout le monde dès son plus jeune âge apprend à jouer de la musique et à fabriquer des instruments, Noel Mc Ghie quitte ce pays en 1962 et s'installe en Angleterre.

Il joue du blues, de la soul, du jazz... Il écoute Monk. Très vite son coeur ira vers les grands batteurs - Max Roach, Roy Haynes, Philly Joe Jones, Joe Morello... -. Il découvre John Coltrane. Rashied Ali l'impressionne : Quand on a 20 ans dans les années 60, on ne cherche pas à recopier ce qui existe...? Très vite Noel Mc Ghie se tourne vers de nouvelles formes musicales.

De 1964 à 1970, il étudie la musique.

En 1968, l'Oxford University Drama Society lui demande de composer la musique de deux pièces d'Arrabal, Pique-nique en camps et Guernica.

En 1971, il s'installe en France où il entreprend des études de percussions au Conservatoire Municipal de Clichy. A Paris, il côtoie tous les musiciens qui y sont installés et ceux de passage... Steve Lacy le remarque au Chat qui pêche et l'incite à rejoindre sa formation. Ils partageront la scène pendant trois ans.

Durant ces années, il joue avec : Archie Shepp, Franck Wright, Chico Freeman, Bobby Few, Fran?ois Tusques, Steve Lacy, Byard Lancaster, Mal Waldron, Antony Braxton, Hal Singer (il est membre de Hal Singer All Stars en 1996 et 1997), Myriam Makeba, Rhoda Scott. Ouvert à toutes les aventures musicales, il se produit et enregistre avec Colette Magny (1971), Marion Williams (1979) et Gil Evans.

En 1979, il tourne avec Myriam Makeba (le Nuremburg Open Air avec les Who), il se produit avec le Gospel Caravan au théâtre de la porte St Martin et au théâtre de Paris.

Noel Mc Ghie enseigne la batterie. Il fut professeur à l'IACP (Institut d'Art de Culture et de Perception) à Paris.

Actuellement, il est membre permanent des formations de Bobby Few Trio et de Fran?ois Tusques (Blue Phèdre - Trio Tusques - Denis Colin - Mc Ghie).

© Portrait de Noël McGhie par Bernard Rancillac, 1973

INFOS

Jeudi 22 Décembre 2016

Dame Rose

13, rue du Commandant Rene Mouchotte - 75014 Paris

20 h - 22 h / ENTRÉE LIBRE

Site web : https://www.facebook.com/Dame-Rose-175467982902454/

Infos réservation :

Tél. 01 43 21 56 70 - Email. infos@petitjournalmontparnasse.com