Plus d'infos sur le concert Nanou Coul à Paris

La musique de Nanou n'est pas de la musique des griots proprement dit , mais elle est plus proche des musiques des grands orchestres bambara.

Nanou Coulibaly chante depuis l'âge de huit ans. Elle commence sa carrière comme chanteuse soliste dans son quartier natal de Faladié à Bamako, puis participe ensuite à toutes les Biennales Artistiques Culturelles du Mali, de 1984 à 1990.

En 1993, elle sort son premier album,Tiéba. En 1994, Les Aigles du Mali a suivi :1998 Yébalifô, 1999 Maliba et en 2006 Sabali.

Elle se présente au public parisien au festival prestigieux Africolor en 1999 à Saint Denis. En 2000-2001, elle participe au projet de Mali Dambé Foly, la symphonie bambara, une tournée internationale avec Abdoulaye Diabaté, Neba Solo, Moriba Koïta, Djigui Traoré et Sibiri Samaké. Nanou Coulibaly figure également parmi les choristes de Djeneba Seck, sur les deux albums Djourou (1999) et The Truth (2005).

La musique de Nanou n'est pas de la musique des griots proprement dit (Nanou n'est pas issue d'une famille de griots, les Coulibaly étant des nobles), mais elle est plus proche des musiques des grands orchestres bambara.

Sa particularité est qu'elle chante en bambara et en soninké. Ses thèmes se rapportent aux enfants, à l'éducation et aux femmes.

Site web : http://www.lentrepot.fr/Nanou-Coul.html

Infos réservation :

Tél. 0145400750 - Email. musique@lentrepot.fr