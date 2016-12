Plus d'infos sur le concert Mohamed Najem & Friends à Paris

La musique de Mohamed Najem & Friends propose une approche inédite où les sons et les instruments d'obédience jazzy (piano, batterie et contrebasse) apportent une touche originale à ses compositions purement orientales.

Les sons de multiples voyages servent de terreau au déploiement d'une musique sans limites de styles.

Le jeu de clarinette est à la fois oriental et contemporain, et les mélodies, hautes en couleurs, sont fa?onnées par les influences jazz et parfois classiques.

Site web : http://www.lentrepot.fr/Mohamed-Najem-Friends.html

Infos réservation :

Tél. 0145400750 - Email. musique@lentrepot.fr