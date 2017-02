Plus d'infos sur le Jann Halexander en concert 'De Vous à Moi' à Paris

Il y a quelque chose d'insaisissable chez le chanteur franco-gabonais Jann Halexander. Définitivement inclassable, hors-format, l'artiste, connu notamment pour ses prestations scéniques décalées, propose une date surprise en ce début d'année, au Magique, institution de la Chanson française à texte. Après s'être produit au Café de la Danse dans le cadre du concert pour le Gabon 'Une Aurore se lève', il revient dans le lieu où il fit ses débuts. Une belle fidélité pour l'auteur de 'Aucune Importance', 'Papa, Mum', habitué aussi bien des grandes salles que des cabarets intimistes. L'émotion et l'humour se mélangent, il nous chante, chante nos vies, nos peines, nos doutes, nos joies : une invitation au voyage à mi-chemin entre l'Europe et l'Afrique, entre ici-bas et les songes...

There always has been something weird with Jann Halexander, since 2003. He's definitly out of standards, with his original shows, and he proposes a surprise for this beginning of the year, at the Magique, an institution for French Song. He has already sung at the Café de la Danse (he has participated in a show for Gabon , "Une Aurore se lève") and he is now coming back where it all started. A great evidence of loyalty from the author of "Papa, Mum", "Aucune importance". Emotion and humour will meet, and Jann Halexander will sing our lives, our sorrows, our doubts and joys.

Site web : http://jannhalexander.blogspot.fr/

Infos réservation :

ama2_ama9@hotmail.com ou 06.16.13.98.32 / 01.45.42.26.10