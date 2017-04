Plus d'infos sur le concert Dj Sweet à Paris

On prolonge le week-end, c'est veille de jour férié !!!

Hip Hop, Rnb, Dancehall, Dj Sweet Eclctc aime passer des années 90 au dernier beat electro, le tout dans l'unique but de nous faire plaisir et nous faire danser ! Et en cette veille de jour férié, autant vous dire que ?a va envoyer du lourd !!! #berealnofake #rnb #hiphop #dancehall #partylate

Infos réservation :

Tél. 0145387677