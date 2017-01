Plus d'infos sur le concert Break Ya Bones Au Dame Rose à Paris

Dame Rose fait la part belle à la culture live. Pour une immersion parfaite, la cuisine met aussi à l'honneur la gastronomie de la Nouvelle-Orléans dans un décor louisianais.

? BREAK YA BONES Afrobeat Orchestra ?

#afrobeat #jazzworld

Break Ya Bones est un groupe d'Afrobeat parisien fondé en 2015. Issus des scènes bordelaises, parisiennes, camerounaises et canadiennes, ses membres se sont rencontrés autour de leur passion de l'Afrobeat. Le groove hypnotique de sa section rythmique, la puissance des cuivres, des choeurs envoutants emmenés par deux chanteurs à l'énergie explosive forment quatre blocs musicaux qui se complètent, se répondent, échangent autour de riches polyrythmies, d?improvisations endiablées et de textes engagés. Le groupe s'est produit dans plusieurs salles parisiennes, notamment avec Art Melody (rappeur Burkinabé), et aux printemps de Bourges. Son répertoire est composé de reprises des grands classiques de l'Afrobeat ainsi que de compositions originales. Une invitation à la danse et à la transe.

?https://www.facebook.com/breakyabones.afrobeat/

?http://breakyabones.com/

?https://www.youtube.com/watch?v=TCJyDfWeY3E

?https://www.youtube.com/watch?v=oGn2KkTcm3U

Vendredi 13 janvier 2017

Dame Rose

13, rue du Commandant René Mouchotte - 75014 Paris

21 h - 23 h / ENTRÉE LIBRE

Site web : https://www.facebook.com/events/1900914480140554/

Tél. 01 43 21 56 70 - Email. infos@petitjournalmontparnasse.com