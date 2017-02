Plus d'infos sur le concert Voodoo Rave #5 : Front De Cadeaux, Azf, Benoit B, Ed Isar & Aprile à Paris

VOODOO RAVE (aka ton rdv bimestriel avec la déglingue) est de retour dans la cale de ton navire préféré.

Pour cette cinquième édition, toujours placée sous le signe de la rave, on brasse large. Qu'il s'agisse de la sensualité ralentie et exacerbée de Front de Cadeaux, de la panzer-force assumée d'AZF ou alors du threesome exhibo du jeudi aprem de Benoit B, Ed Isar et Aprile, aucun doute que tu trouveras ton compte le 24 février 2017 de 23h à l'aube au Batofar.

LINE UP :

FRONT DE CADEAUX (Subfield / Lexidisques) BE + IT

DJ AZF (Rinse France) FR

Benoit B (Banlieue Records)

Ed Isar & Aprile

Site web : http://www.batofar.fr/AgendaContent/Event/Club/Voodoo-Rave--5---Front-De-Cadeaux--Azf--Benoit-B--Ed-Isar---Aprile-3596.sls

Infos réservation :

BATOFAR Tél. 0664163061 - Email. pauline@batofar.com