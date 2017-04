Plus d'infos sur le concert Union House Paris-Banlieue #2

Après une première édition ayant dépassée toutes les attentes, le gang informel que constitue l'Union House Paris-Banlieue remet le couvert en faisant tourner les effectifs.

Toujours pour l'amour de la danse, de la fête et de la rencontre, les représentants de l'Union House Paris-Banlieue seront cette fois-ci pas moins de 7 à échanger derrière les platines du Petit Bain pour un back to many backs toujours aussi généreux. Toujours pas de timetable, une nuit de fête, et une entrée toujours démogratuite pour tous les amateurs de house du (très) Grand Paris. Saluez les deux nouveaux entrants : - Mab'ish & Hybu -

??? AU TURBIN ?????

Mab'Ish (Beat X Changers, Le Cercle)

B2B

Hybu (VERTV)

B2B

Marabu (KOMOS)

B2B

Q.Bronx (UHPB)

B2B

Pasteur Charles (Jeudi Minuit, Mon Cul Est Une Autoroute Du Soleil)

B2B

Union House DJs (Prenez vos paris)

Site web : http://www.petitbain.org/UNION-HOUSE-PARIS-BANLIEUE-2?var_mode=calcul

Infos réservation :

Digitick Tél. 01 80 48 49 81 - Email. contact@petitbain.org