Plus d'infos sur le concert Ultimate Bass Meets Bass Paradize à Paris

DUBSTEP & DRUM n BASS au Batofar, le 1er mars !

DUBSTEP & DRUM n BASS

La fin de l'hiver approche, et comme vous nous avez manqué, on a décidé de remettre le couvert en compagnie des copains du crew BASS PARADIZE.

Vous l'aurez donc compris, cette édition spéciale vera son lot de DEEP DUBSTEP poussé à son apothéose avec un guest de qualité qui nous vient tout droit des Etats-Unis, le denommé JONAH FREED. Il sera accompagné, pour vous regaler toute la nuit, de 3 des plus talentueux Djs de chez BASS PARADIZE a.k.a HANUMAN JR, SOZA et CULTURE JAH TOVO.

Enfin, comme il nous importe de toujours faire plaisir au maximum, le duo DISORDER TYPE se chargera de la touche DEATHSTEP des familles, et SOUNDAR assurera un close up 100% DRUM&BASS pour les plus motivés du dancefloor.

LINE UP

JONAH FREED (Silent Motion Records) - US

http://soundcloud.com/jonahfreed

DYSORDER TYPE (Ultimate Bass) - Fr

https://soundcloud.com/disorder-type

SOUNDAR (Asian Electronica & Indigenous Resistance) - Fr

https://soundcloud.com/dj-soundar

HANUMAN JR (Bass Paridize) - Fr

http://soundcloud.com/hanumanjr

SOZA (Bass Paridize) - Fr

http://soundcloud.com/sozadub

CULTURE JAH TOVO (Bass Paridize) - Fr

http://www.soundcloud.com/jahtovo

Site web : http://www.batofar.fr/Agenda/Evenement/Club/Ultimate-Bass-Meets-Bass-Paradize-W--Jonah-Freed-3613.sls

Infos réservation :

BATOFAR Tél. 0664163061 - Email. pauline@batofar.com