Plus d'infos sur le concert Tutti Frutti #30 With Akira & More à Paris

En ce temps hivernal glacé quoi de mieux pour se réchauffer que de venir jumper sous les Bass?

Tutti Frutti te donne rendez-vous en famille le 18 Janvier au Batofar pour vaincre le froid par l'amour du son .

Plus fou et en forme que jamais, AKIRA vient nous faire l'honneur de sa présence pour nous envoyer une bonne dose de riddim bien corsé. Il a décidé de jouer 1h30 et on a pas envie d'en louper une miette... A ses côtés, on retrouve le copain SIASSS pour un set Drum&Bass dont il a le secret, mais aussi FOCKAL pour sa première fois chez nous. Cette fois-ci il laisse son matos de côté pour passer du côté obscur des platines... On a vraiment kiffé le passage de DOUBT il y a quelques mois, alors on renouvelle l'expérience. Enfin on a décidé de tester les talents de NOSKA qui nous proposera un live launchpad.

Alors si tu n'as pas peur de t'y frotter, ramènes ta fraise pour te prendre une grosse pêche de son dans ta poire !

Pour désaltérer vos oreilles, ils vous ont concocté un cocktail de Bass dosé comme on l'aime pour satisfaire toutes vos envies.

Le rendez-vous est fixé à 23h au Batofar, au programme : un moment sympa, convivial et complètement fruité !

Pour éviter toute allergie, voici la liste des ingrédients du smoothie géant :

- 200g d'AKIRA bien mûr

- une cuillère à soupe de SIASSS assaisoné

- 50g de FOCKAL confit

- 25mL de NOSKA pressé

- saupoudrez le tout avec une pincé de DOUBT .

Mélangez, savourez.

N.B. : Les doses seront à respecter scrupuleusement pour garantir la qualité optimale du produit.

Site web : http://www.batofar.org/Agenda/Evenement/Club/Tutti-Frutti--30-With-Akira---More-3559.sls

Infos réservation :

BATOFAR Tél. 0664163061 - Email. pauline@batofar.com