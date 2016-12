Plus d'infos sur le concert Tutti Frutti #28 / Wonkap, Linoxx & Cookerz Crew à Paris

Quoi de mieux qu'une Tutti Frutti de Noël pour combattre l'hiver ?

Comme chaque année, Tutti Frutti te donne rendez-vous le 25 Décembre au Batofar pour que l'on puisse fêter Noël ensemble. Le 24 est dédié à la famille, mais le 25 on sort !

Après un père Noël grec puis espagnol, on opté pour un père Noël belge cette fois-ci ! Celui-ci n'est pas passé par chez nous depuis plus d'un an. Mais on ne l'a pas oublié pour autant ! Il s'agit de WONKAP !

Qui dit Noël, dit famille. Et on en a une bien belle à vous proposer : DARKZ, AROBASS et S-CUAL de Cookerz Crew ! Pour finir, on ne peut pas passer les fêtes sans notre plus ancien élément : LINOXX !

Alors si tu n'as pas peur de t'y frotter, ramènes ta fraise pour te prendre une grosse pêche de son dans ta poire !

Pour désaltérer vos oreilles, ils vous ont concocté un cocktail de bass dosé comme on l'aime pour satisfaire toutes vos envies.

Le rendez-vous est fixé à 23h au Batofar, au programme : un moment sympa, convivial et complètement fruité !

Pour éviter toute allergie, voici la liste des ingrédients du smoothie géant :

- 150g de WONKAP épicé

- 20mg de LINOXX en poudre

- 2 tranches de DARKZ fumé

- 3 cuillères à soupes de S-CUAL pressé

- une pincée d'AROBASS pour relever le tout.

Mélangez, savourez.

N.B. : Les doses seront à respecter scrupuleusement pour garantir la qualité optimale du produit.

Site web : http://www.batofar.org/Agenda/Evenement/Club/Tutti-Frutti--28---Wonkap--Linoxx---Cookerz-Crew-3519.sls

Infos réservation :

BATOFAR Tél. 0664163061 - Email. pauline@batofar.com