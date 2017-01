Plus d'infos sur le concert Turfu Party #5 La Nuit Future Beats à Paris

Les Starship Loopers présentent Turfu Party #5!

Line Up :

ZIO JOHN ( Hello Panam )

DJ Enjay ( Hello Panam )

Remi Pee ( Tum soul )

Fuki Sama ( Ball beep )

+ invité Maximus MMC

23h-06h

Hosted by Offmike Jazzeffiq

L'occasion de célébrer la nouvelle anée sous le signe des bonnes vibrations avec The Starship Loopers !!

Vous les avez découverts lors d'un aperoboat, les Starship Loopers remettent le couvert le 05 janvier, dans le club mythique Le Batofar. Pour l'occasion ils inviteront le talentueux beatmaker Maximus MMC pour un dj set de feu !

Ce jeune collectif de DJs/producteurs, habitué des soirées parisiennes, vous fera voyager dans le futur et vous donnera un aper?u de vos playlists dans dix ans ... Ils mixeront leurs derniers remixs et les dernières pépites Future beats , courant émergeant il y a quelques années, mêlant subtilement hiphop et électro, qu'ils distilleront audacieusement avec des grooves HipHop , rnb , Funk, Afro...

Toi aussi entre dans la danse !

Site web : http://www.batofar.org/Agenda/Evenement/Club/Turfu-Party--5---La-Nuit-Future-Beats-3524.sls

Infos réservation :

BATOFAR Tél. 0664163061 - Email. pauline@batofar.com