Plus d'infos sur le concert Timelab002 Pres. : Coming Soon + Polarx + Manuel Blanch + Angel Breath à Paris

Au Petit Bain, terre d'abandon, le temps s'arrêtera une fois encore. Pour sa deuxième édition, la TimeLab corsera son jeu et fera place aux ombres.

SAMEDI 25 FÉVRIER

TIMELAB002

Angel Breath (warmup)

+ Manuel Blanch

+ Coming Soon

+ PolarX

Psytrance

0h / 17.50? en préventes / 20? sur place

Prenez garde, car vous sombrerez face à Coming Soon !!! au gré d'un incroyable trip psychédélique. Le monstrueux duo de la Psytrance compte bien vous emporter aux limites de votre corps, et mener votre esprit dans les limbes. Le lineup sera complété par deux DJs aux backgrounds notables : PolarX, pour toujours plus de Psy, et Manuel Blanch (Gibus Paris), pour un voyage quelque part entre beats entraînants et mélodies prenantes.

Le warmup sera, quant à lui, assuré par Angel Breath et sa progressive sombre et profonde.

Le laboratoire du temps veillera à vous apporter, à tous, le maximum de plaisir auditif et visuel pendant 6 heures.

Site web : http://www.petitbain.org/TIMELAB002-PRES-COMING-SOON-POLARX?var_mode=calcul

Infos réservation :

Préventes Tél. 01 80 48 49 81 - Email. contact@petitbain.org