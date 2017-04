Plus d'infos sur le concert Timelab Présente Khomha à Paris

Pour sa troisième édition, TimeLab réunit autour de KhoMha quelques valeurs sûres de la scène Trance : Dorian Evander, Optyma, Alex Wackii et Gomez92.

Fidèles apôtres de la scène Trance, une nouvelle cène aura lieu le 8 avril 2017 sur les eaux de la Seine. Le temps passe et la TimeLab se surpasse en faisant de nouveau escale à Petit Bain pour sa troisième édition. Comme toujours, le laboratoire du temps est en quête d'une formule à même de marquer les années.

Dans cette optique, KhoMha fort de son univers Coldharbour débarque sur le Quai de la Gare pour vous offrir un goût de jamais vu. L'envoyé d'Armada sera épaulé par des talents reconnus dans nos terres : Dorian Evander se chargera de vous éveiller au cours d'une ballade deep & progressive puis Optyma vous mènera jusqu'aux portes de la Trance. Quant à Alex Wackii, il portera le plaisir à ébullition avec son groove et son énergie habituelle. Enfin, Gomez92 achèvera d'émerveiller vos oreilles avec un set punchy à souhaits.

Ainsi, dans la lignée de la précédente édition vous vivrez un instant intemporel au gré de teintes sombres et mystérieuses saupoudrées de mélodies plus légères et enivrantes.

Be there !

Site web : http://www.petitbain.org/TimeLab-presente-Khomha?var_mode=calcul

Infos réservation :

Yurplan Tél. 01 80 48 49 81 - Email. contact@petitbain.org