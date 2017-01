Plus d'infos sur le concert Tbo : Lady's Night ( Dubstep / Dnb / Hard / Basshouse ) à Paris

Accrochez vous elles ne seront pas là pour rigoler.....

Parce que TBO s'est dit que Girls do it better , nous avons selectionné la crême de la crême de ce qui se fait en BassMusic pour vous concocter un line up 100% full femmes !

Par ordre Alphabétique:

Arya ( Deathstep/Dubstep )

Bianka ( DnB )

Jesustep ( DnB Dubstep )

Mclm ( DnB Dubstep )

Syncope ( Deathstep Hardcore )

Yuki (TechHouse BassHouse )

Nous vous les présenterons une par une dans les jours à venir.

D'autres surprises & annonces sont prévues............ Mais pour l'instant on ne vous en dit pas plus.

Site web : http://www.batofar.org/Agenda/Evenement/Club/Tbo---Lady-s-Night--dubstep---Dnb---Hard---Basshouse--3527.sls

Infos réservation :

BATOFAR Tél. 0664163061 - Email. pauline@batofar.com