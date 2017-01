Plus d'infos sur le concert Stellar Fugitives - Weekender Part Ii : Damon Wild / Mattia Trani / Pvnv à Paris

L'agence Stellar Fugitives est heureuse de vous présenter une partie de son Roster dans l'enceinte d'un bateau qui a fait chavirer plus d'un coeur !

En cette occasion nous avons fais appel à un artiste du terroir du nom de PVNV issue du label Taapion Records; déjà bien établi dans la scène internationale et membre de notre partenaire Inertie.

Nous enchainerons au plat de resistance avec l'italien Mattia Trani qui vous fera goûter sa techno Italienne très influencée par les membres de son label Pushmaster Discs qui réunis les pionniers de la scène techno de Detroit.

Et en dessert, cheesecake à la New Yorkaise préparé par les soins du chef Damon Wild, dont sa recette à l'ingrédient mystère, l'a projeté et maintenu dans la scène depuis 1990.

L'alliance trans-atlantique est désormais établie.

Site web : http://www.batofar.org/Agenda/Evenement/Club/Sf-Weekender-Part-Ii---Damon-Wild---Mattia-Trani---Pvnv-3562.sls

Infos réservation :

BATOFAR Tél. 0664163061 - Email. pauline@batofar.com