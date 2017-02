Plus d'infos sur le concert Squaresound & Petit Bain Présentent : Wash ! à Paris

Quoi ? Le mois de Janvier t'a barbouillé ? Tu as passé une salle semaine? Retrouve tout le staff du Petit Bain et de SquareSound qui t'ont réservé une soirée WaSH ! Pour lessiver tout ce noir que tu as broyé avant de venir t'essorer sur le dancefloor ! Un Petit Bain d'énergie pour te regonfler à bloc pour cette année fantasmagorique en redémarrant par une super soirée en ce 3 Février ! Les choses sont claires, rien n'est sombre dans le club du Petit Bain ! Les DJs de SquareSound seront à l'honneur pour te transporter pendant 7h de 23h à 6h en te ber?ant de musique House / Techno des effets de lumières de la nuit jusqu'aux premières lueurs du jour !

VENDREDI 3 FÉVRIER

ALBYRE B2B SKOTBEAT

+ DJ POLEM

+ CHINEURS DE PANAME

+ EWAN ANDERSON

+ B2B MIXOLOGY

+ SIR CAILLEUR / French visual artist. Live vj sets.

House / Techno

23h / ENTRÉE GRATUITE JUSQU'A 1H / 8? en préventes / 10? sur place

ALBYRE B2B SKOTBEAT [SquareSound - BARBE BLEUE]

DJ POLEM [SquareSound - Deeper Vibes]

CHINEURS DE PANAME [SquareSound - Chineurs de Paname]

EWAN ANDERSON [SquareSound - Enjoy !]

B2B MIXOLOGY [Mixology -Squaresound]

ARTISTE VJ

Sir Cailleur / French visual artist. Live vj sets.

