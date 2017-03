Plus d'infos sur le concert Soirée Sieste Musicale Par Archetype / Exposition Photographique à Paris

Venez découvrir l'ambiance des siestes musicales zen de Archetype (ambient) dans un lieu qu'AtmosFeel affectionne particulièrement : la salle de concert / bar-restaurant Petit Bain (Paris 13e) !

Au programme de cette soirée qui fêtera l'arrivée du printemps :

18h-20h - Exposition / apéro AtmosFeel - AutreS RegardS, avec les photographies de Jenny Parker vous invitant au voyage...

20h- ... Sieste musicale par Archetype (ambient) Robert Kope? est un artiste sonore et compositeur impliqué dans la création sonore à l'image depuis plus de 10 ans. Mais c'est avec son projet « Archetype » né en 2010 que Robert donne toute la dimension de sa conception unique du mélange des genres et de recherche de vibrations. Archetype allie Ambient et musique ethnique pour un voyage avec des instrumentations baignées de consonances électroniques, de boucles en temps réel et d'une conception imagée et intériorisée du sonore...

Jenny Parker

Globe-trotter autodidacte, Jenny promène sa sensibilité autour du monde, armée de son appareil photo. Ses photographies de voyage s'habillent de musique et de mots. La communauté artistique AutreS RegardS réunit des artistes, compositeurs, musiciens, auteurs, autour d'elles.

Site web : http://www.petitbain.org/Soiree-Sieste-musicale-par?var_mode=calcul

Infos réservation :

Tél. 01 80 48 49 81 - Email. contact@petitbain.org