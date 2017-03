Plus d'infos sur le concert Soirée Festival Yeah ! : Narrow Terence, Oh ! Tiger Mountain, Arnaud Rebotini (dj Set) à Paris

À l'occasion d'une soirée estampillée Festival Yeah!, NARROW TERENCE et OH! TIGER MOUNTAIN célèbreront la sortie de leurs nouveaux albums respectifs. En clôture : un DJ set endiablé d'Arnaud Rebotini!

? NARROW TERENCE

On les avait laissés assagis, les Narrow Terence. Assagis mais en mouvement, à tourner de temples en églises, de cryptes en cinémas. La sortie de leur troisième disque avait marqué la fin d'un épisode douloureux pour les frères Puaux : des déboires judiciaires, une certaine prise de conscience aussi - tout se paie... ?Violence with Benefits', enregistré en 24 heures dans une chapelle du Sud, était le juste épilogue de cette période chargée. Un disque acoustique savamment orchestré, à cordes souples et à cuivres chauds, la voix d'un groupe apaisé.

Alors voilà, ils sortent aujourd'hui ?Rumble-O-Rama', album mûri deux ans sous ces deux soleils : les Narrow, les Narco, les pénitents et les enragés. Et l'une des lignes de force de l'album passe justement par le dialogue entre ces deux pôles, le jeu constant qui se crée entre la brillance des cuivres et le son terreux des guitares, la noirceur du propos et la finesse des arrangements.

? OH!TIGER MOUNTAIN

De retour de son escapade electro pop au sein du projet Husbands, Mathieu Poulain a.k.a Oh ! Tiger Mountain nous revient toujours plus chatoyant et lumineux avec Altered Man, troisième LP sous son patronyme félin. Si son titre évoque le changement, c'est bien de transformation dont il est ici question ; O !TM continue ici sa mutation de songwriter minimaliste en producteur prolifique et impérieux.

? ARNAUD REBOTINI (DJ set Rock)

Auteur, compositeur, interprète, producteur et remixeur, il est aujourd'hui une figure emblématique de la musique électronique.

Pour cette soirée, Arnaud Rebotini mettra l'electro de côté pour nous sortir du bon son bien rock, afin de nous déhancher comme des diables(ses)!

