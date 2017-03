Plus d'infos sur le concert Skylax à Grand Rivage: D.ko With Flegon & Escaped à Paris

D.ko Records (Rag Dabons | Gabriel & Sandro)

Flegon Records (Greta, DJ Stalingrad, maloHne)

Escaped Records (Jarod & Woodson)

Grand Rivage c'est the place to be aux docks de la Cité de la Mode et du Design ! Equipé d'un tout nouveau sound système & doté d'un espace extérieur couvert et chauffé, des aménagements pour votre confort ont été mis en place : chauffage, places assises, coin chill, Photomaton, Baby foot. Entre techno & House, collectifs parisiens en devenir ou confirmés et guest stars internationales, ce lieu de découverte est celui de toutes les cultures et musiques électroniques.

SKYLAX RECORDS débarque à Grand Rivage ! Nous vous présentons en cette folle nuit les meilleurs crews de la house made in France : D.KO Records (avec Rag Dabons) accompagné pour l'occasion des tous beaux tous frais Disques Flegon (Greta, #malhone et DJ Stalingrad) ainsi que Escaped Records (Jarod Esc. aka Disco Joe & Woodson). En clair, c'est BLEU BLANC HOUSE ALL NIGHT LONG !

✰✰✰ D.KO Records ✰✰✰

Créé en 2011 par Gabriel, Mézigue et Micky P, le collectif D.KO Records est parvenu à s'imposer, dans l'élan de l'émergence de la scène Française, comme un acteur incontournable du paysage musical Parisien. Enchaînant les soirées en tant que DJs ou organisateurs, CONCRETE, Rex Club, Weather Festival, La Machine du Moulin Rouge entre autres ont été l'antre de leurs ébats vinylistiques. Le label, créé en 2013, a également ses habitudes dans les institutions Françaises et est aujourd'hui un des labels Français de House music les plus respecté, leur petit dernier Pantruche (sous division un plus techno de D.Ko) est une véritable bombe et un carton dans les charts ! D.KO Records compte bien continuer à donner sa définition de la musique en faisant des sélections diversifiées de disques aux frontières non définies. Be there or be square !

https://soundcloud.com/collectif-dko

● D.KO Records [Rag Dabons a.k.a Gabriel & Sandro]

C'est LE groupe ACID HOUSE de chez D.KO. Il a été crée par Gabriel, celui que l'on nomme le « Président » est également un Dj de talent reconnu par ses pairs ET Sandro l'un des fers de lance de D.KO, en tant que producteur sous différents alias, notamment celui de Pieuvres, son duo avec Mézigue. Ils sont aussi membres du collectif Villette 45 & ont sharé les "decks" avec des pointures comme DJ Stingray, Arpanet, Blake Baxter, Genius of time. Déjà playlisté et joué (leur track "C" ... tout un programme (!)) par le grand Move D. Leur prochain ep sort sur concrete en cette année 2017. Une reference already.

FB https://www.facebook.com/Ragdabons

SC https://soundcloud.com/ragdabons

● Disques Flegon [Greta, DJ Stalingrad, #Malohne]

Label indépendant parisien fraîchement créé fin 2016. Ce début d'année voit la sortie de leur premier disque intitulé "Buffet Froid", un various 4 titres composé de tracks produits par les membres du label avec des titres aussi géniaux que "Gazon Maudit" ou "Cran d'arrêt".

FB https://www.facebook.com/DisquesFlegon

SC https://soundcloud.com/flegon

● Escaped Records [Jarod Esc. aka Disco Joe et Woodson]

Les jeunes pousses du label Escaped Records (associations de Dj's Parisiens et Berlinois ) enchaînent des teufs les plus cool de la capitale depuis 2 ans now. Ils viennent à grand rivage nous donner un avant goût de leur premier skeud ESC001 "Issue de secours EP" où l'on retrouve entres autres ... Mandigo aka Gabriel et son acolyte Mud Deep, un nouveau house band made in Dko avec le super titre "Boule de Billard" bientôt dans les bacs !

Tonite c'est Jarod & Woodson qui répondront présent à l'appel de la TEUF!

FB facebook.com/jarodesc/

SC soundcloud.com/jarodescaped

FB https://www.facebook.com/playwoodson/

SC https://soundcloud.com/woodson

● SKYLAX RECORDS [HARDROCK STRIKER & Signal ST]

Inspiré par la new - wave, le post punk, l'italo et le chicago sound ; l'homme derrière Skylax Records (et tous les sub - labels Wax Classic, Stay Underground It Pays, A Fistful of Wax, Cosmic Club, Warehouse Classics ...), HARDROCK STRIKER est un des acteurs majeurs en France des musiques électroniques depuis plus de 15 ans. Il a été le premier à faire jouer des artistes tels que Daniele Baldelli, Beppe Loda ou encore DJ Sprinkles. Le but de ces soirées est à l'image du label : Rammener une "vibe" old school voire vintage dans l'univers sclérosé et repetitif de la musique house. Il a sorti plus d'une centaine de disques vinyls notamment celui de DJ Sprinkles(resident advisor album of the year 2009) « Routes not roots » et ceux de #JasonGrove (la tuerie deep house 2012) «3.1.3.4.EVER» et (rebelotte en 2014 avec) «SKYLAX». Son dernier single en date "Supreme Striker" est sa déclaration d'amour à la musique made in UK qui a bercé son enfance. Le re-press du Kat Williams "That track by kat" un de ces tracks fetiches qu'il a sorti en 2002 (14 ans déjà !) accompagné pour l'occasion de remixes par Fuckthegovernment.ltd est un véritable carton dans les charts (joué par Ricardo Villalobos, Raresh, Derrick may). En préparation un double CD mix "SKYLAX 13 YRS" compilé, selectionné & mixé par DJ Sprinkles et Hardrock striker (qui ne comportera que des tracks issus du catalogue de SKYLAX, certains déjà sortis et d'autres complètement inédits). Il sera accompagné ce soir de son acolyte Signal ST (dont les derniers ep ont été adoubé par MOVE D, Ben UFO ou encore Mad Rey) tout au long de la nuit dans cette nouvelle antre du clubbing parisien.

RA http://www.residentadvisor.net/dj/hardrockstriker

FB https://www.facebook.com/skylaxrecords

SC https://soundcloud.com/hardrockstriker

FB https://www.facebook.com/signalst/

SC https://soundcloud.com/signal-st

● INFOS PRATIQUES

Grand Rivage

Les Docks

Cité de la Mode et du Design

34, quai d'Austerlitz

75013 PARIS

Métro : Gare d'Austerlitz, Quai de la Gare, Gare de Lyon.

Bus : 24, 57, 61, 63, 89, 91

RER : C - Gare d'Austerlitz

Ouvert à partir de 22h00

● ENTRÉE

PRÉVENTES "COUPE FILE" 👉 10 euros

● Heetch

"Heetch vous accompagne pour votre soirée et vous propose son moyen de transport pensé pour la vie nocturne : moins cher, beaucoup plus convivial, ouvert tous les soirs de 20h à 6h et dispo sur iPhone et Android ! Bénéficiez de 10EUR de crédit Heetch grâce au code promo "Grand Rivage". Pour en profiter, rien de plus simple, il te suffit de télécharger l'application et de rentrer le code promo dans l'onglet de paiement"

https://www.heetch.com/night/

