Plus d'infos sur le concert Six Feet Under // Teminite // Chime (last Edition) à Paris

SIX FEET UNDER // LAST EDITION : DUBSTEP // DRUM N BASS // DRUMSTEP

Et oui ! C'est la dernière édition de Six Feet Under, nous avons décidé de passer avec notre projet à un niveau supérieur et pour cela, il va falloir se séparer pour un temps...

Pour cette dernière au Batofar, il nous paraissait logique de composer un Line Up à l'image de notre association et du style de musique qu'on supporte et qu'on a toujours aimé.

Nous avons choisi deux génies, deux compositeurs hors pair, deux artistes déjà venus brancher leur USB dans nos CDJ, deux Anglais : TEMINITE et CHIME.

Nous avons le plaisir d'accueillir à nouveau ces deux monstres de la composition Dubstep pour finir l'aventure d'un projet que nous avons maintenant commencée il y à 4 ans.

??? LINE UP ???

-- ? TEMINITE ? -- UK

https://www.facebook.com/Teminite/

https://soundcloud.com/teminite

-- ? CHIME [ FIREPOWER RECORDS - KINPHONIC ] ? -- UK

https://www.facebook.com/chimetunes/

https://soundcloud.com/chimetunes

-- ? EROZION [ EPIC FAIL EVENTS ] ? -- FR

https://soundcloud.com/eroziiion

-- ? CREW-STILLANT [ EPIC FAIL EVENTS - VERY BASS TRIP ] ? -- FR

https://soundcloud.com/cstillant

-- ? HEAVY NOISE [ EPIC FAIL EVENTS ] ? -- FR

https://www.facebook.com/heavynoise2077/?fref=ts

https://soundcloud.com/heavynoise-2077

Site web : http://www.batofar.org/Agenda/Evenement/Club/Six-Feet-Under----Teminite----Chime--last-Edition--3510.sls

