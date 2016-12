Plus d'infos sur le concert Rdr Session 002 : Illnurse, Madlex, Thomas Delecroix à Paris

Après le succès de la première édition, Rive Droite Records s'installera de nouveau au Batofar pour sa deuxième RDR Session, promouvant la scène locale comme jamais.

A chaque Rive Droite Session, un artiste local sera donc invité et pour cette deuxième édition, il s'agit de Illnurse, le resident des soirées Container, qui a pu partagé un live improvisé avec Ansome & Ossian récemment. Il sera également accompagné des artistes Made In Rive Droite Records, c'est-à-dire Madlex , Sinus O et Thomas Delecroix.

Hollow Earth EP , le dernier EP du label, est disponbible au format vinyle sur Topplers Distribution à cette adresse : http://www.topplersmusic.com/boutique/vinyl/rive-droite/various-artists-hollow-earth-ep-rive-droite-rdr005.html

et également en pré-commande sur Juno, Decks et Deejay.

Line up :

Illnurse (Container)

https://soundcloud.com/illnurse

https://www.residentadvisor.net/dj/illnurse

Madlex (Rive Droite Records, Lunar Limited)

https://soundcloud.com/madlex

http://www.residentadvisor.net/dj/madlex

Thomas Delecroix (Rive Droite Records, Newtrack)

https://soundcloud.com/thomas-delec

http://www.residentadvisor.net/dj/thomasdelecroix

Site web : http://www.batofar.org/Agenda/Evenement/Club/Rdr-Session-002-W--Illnurse--Madlex--Thomas-Delecroix-3509.sls

