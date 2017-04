Plus d'infos sur le concert Pma X Le Sofa : Dab Rozer Invite Kudiwa & Lou Berry à Paris

Dans le cadre de la Semaine des Arts, le Pôle Musiques Actuelles du BDA de Sciences Po présente sa collaboration avec le label Le Sofa. Pour l'occasion, le MC Dab Rozer réunit sa famille musicale.

À chaque année, son thème. Pour cette 26e édition, la Semaine des Arts - BDA Sciences Po met à l'honneur l'Anonymat dans toutes ses formes, et se donne pour objectif d'arpenter les labyrinthes de l'anonymat dans l'art, qu'il soit subi ou bien délibérément choisi. Pour l'occasion, le Pôle Musiques Actuelles - BDA Sciences Po s'est tourné vers Le Sofa afin de leur proposer une collaboration lumineuse. Afin de clôturer comme il se doit cette semaine des Arts, Dab Rozer invite sa famille musicale sur scène, Kudiwa & Lou Berry, afin de ne laisser personne dans l'ombre.

?SALLE DE CONCERTS??

DAB ROZER (Kiwi Records) - Sète FR

Du rap avec une touche de groove et une pincée de funk, l'univers sonore de Dab Rozer est riche, savamment dosé. Bref un Maître de Cérémonie qui prend la scène. Accompagné par son liveband au complet, le sétois vous souhaite la bienvenue dans sa vie paisible !

https://soundcloud.com/dab-rozer

LOU BERRY (Le Sofa) - Paris FR

https://soundcloud.com/hugod-1

KUDIWA - Paris FR

Sonorités voluptueuses et cuivrées, rythmes percutants et maîtrisés : Kudiwa n'a pas fini de nous envelopper le corps et nous ravir les tympans. Porté par la voix de Kelly Carpaye, soul sister à la Ayo ou Lauryn Hill, le band s'affranchit des étiquettes et fait le voyage entre Soul, Hip Hop et Jazz sans coquetterie mais avec précision, sensualité et panache

https://soundcloud.com/kudiwa-street

?LA CANTINE??

GENIUS

https://www.facebook.com/askgeniusgenius

Site web : http://www.petitbain.org/PMA-x-Le-Sofa-Dab-Rozer-invite?var_mode=calcul

Infos réservation :

Weezevent Tél. 01 80 48 49 81 - Email. contact@petitbain.org