Trio de rock garage enflammé, voilà trois ans que Plaisir Vallée dévergonde le public de la capitale et offre son numéro de lap dance sonore avec un rock'n'roll tout en sueur mais au corps raffiné.

Surfant sur ses influences blues psychédéliques et ses amours pour le fun libre et sophistiqué anglo-saxon, la formation parisienne déploie un son à la fois brut et édulcoré, aux riffs et rythmiques sauvages et aux mélodies pop scandées en fran?ais.

Du pop-rock loufoque et disco de Blondie ou des Rita Mitsouko aux épopées sulfureuses de Jack White, Plaisir Vallée impose un rock fran?ais décomplexé, jusqu'à être parfois désopilant, mais toujours indocile et passionné.

Plaisir Vallée ou l'explosion d'une french folie !

JUL ERADES

Blues Magazine « Superbe, tout simplement »

Le Parisien « JUL est la plus belle découverte musicale du moment »

Guitar Unplugged « JUL est un artiste pétri de talent »

les Inrockuptibles « Rêvé à Paris, composé à Nashville»

Les FNAC Champs Elysées et Les Halles tombent sous le charme et l'incluent dans leurs « coups de coeur indépendants ».

PURE PEOPLE « Jules Erades la révélation folk fran?aise poursuit sa belle aventure »

De nombreuses salles parisiennes lui ouvrent leurs portes comme le Réservoir, le Comedy Club, l'OPA, le Zèbre, le China, et même la scène Région Centre du Printemps de Bourges 2011! Jul fut invité le 8 mars dernier à l'émission de Serge le Vaillant sur France Inter grâce au site Hubbyz et Laurent Lavige (France Inter), suite à laquelle le site Pure People lui consacre une page et évoque « La révélation folk pop qui séduit un grand nom de la radio ».

Il eu aussi la chance, ces derniers mois, de jouer en groupe, trio ou solo pour la première partie de Yodelice, Michael Jones, Bob Sinclar, Yannick Noah, Zazie, Imagination, Corneille, Tom Frager et l'été dernier sur toutes les étapes du Tour de France à la voile 2011 de Dunkerque à Marseille...

Possibilité de réserver au resto à partir de 19:00

Possibilité de grignotage au bar

Site web : http://www.damedecanton.com/event/plaisir-vallee-co-plateau/

Infos réservation :

Weezevent Tél. 01 53 61 08 49