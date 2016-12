Plus d'infos sur le concert Nye - Livity Sound Label Night et After Discomatin à Paris

Le concert Nye - Livity Sound Label Night et After Discomatin a lieu dans le cadre de la Soirée Nouvel an Paris 2017.

Le Batofar présente NYE - LIVITY SOUND label night + after w/ DISCOMATIN

Le Batofar est bien décidé à célébrer les 12 coups de minuit en votre compagnie et à entamer la bonne année du bon pied !

Livity Sound, label tout droit venu de Bristol est un projet collaboratif créé par Kowton, Peverelist et Asusu. Ensemble, ils ont participé à l'exploration et la définition d'un genre reconnaissable, mélange de bass, grime, dubstep et bien sûr de bonne techno made in UK, comme on l'aime ! « Une musique psychédélique fa?onnée pour le club », dixit Simo Cell, nouveau frenchie signé sur le label.

Nous sommes ravis d'accueillir une bonne partie de l'écurie pour célébrer la nouvelle année et nous remettons entre les mains de Discomatin le soin de s'occuper de vous pendant l'after de 06h à midi !

? PEVERELIST

Peverelist aka Tom Ford est un pivot de la musique électronique bristolienne moderne. À la tête du label Punch Drunk fondé en 2006 qui produit essentiellement des artistes dubstep de Bristol, et ensuite de Livity Sound avec ses deux comparses Kowton et Asusu, le musicien se rapproche d'un genre qui lui est propre : une musique de club percutante et de très fortes influences UK, sans pour autant se fixer des barrières « Avec Livity Sound on essaie de jouer un peu de tout ! La musique que je préfère est de toute fa?on, celle qui n'a pas de frontières ! »

? KOWTON

Joe Cowton est l'un des fondateurs de Livity Sound. Une ribambelle d'EP sortis et un premier un album « Utility » paru en avril 2016, Kowton joue dans la cour des grands. Un son puissant, des morceaux percutants, des kicks qui en font pâlir plus d'un et des synthés qui nous plongent dans une ambiance mystique... C'est tout ?a que raconte Utility, un album qui a fait parler de lui.

? SIMO CELL

Originaire de Nantes, Simo Cell est un des talents émergents de la scène hexagonale. Actuellement basé à Paris, ce jeune producteur se différencie de ses pairs par la subtilité de son style synthétisant les codes de Bristol et l'héritage de Détroit le tout avec une volonté d'expérimentation. Ces deux premiers Eps sur Dnuos Yvitil et Fragil Musique illustrent bien ces multiples inclinations, qui se traduisent sur scène par des sets mélangeant musique électronique avant-gardiste et sonorités dansantes calibrées pour les clubs.

? HODGE

Depuis ses débuts, Hodge a déjà séduit plusieurs labels à travers une poignée d'EP tapageurs... Signé chez Berceuse Héroïque, Hemlock Recording et bien sûr Livity Sound, le producteur propose une techno singulière, au son particulier et reconnaissable, et fait certainement partie des artistes les plus excitants d'Angleterre et plus particulièrement de Bristol, cette ville industrielle de l'ouest Anglais.

? AFTER DISCOMATIN : 06h > 12H

Le crew le plus matinal de Paris débarque au Batofar et sont prêts à imposer leurs griffes comme de vrais discomatous. Après deux ans d'existence, l'after devenu label reprend du service pour le jour de l'an en vous proposant de venir continuer la fête de 6h à midi, dans le plus pur esprit Discomatin, avec au programme ses résidents Saint-James, Mag Spencer, Théo Top et Jim Irie. Au menu, sélection pointue, ambiance électrique, décoration florale et bonne humeur : la recette d'un after qui promet d'être inoubliable.

? TERRASSE (22H-MINUIT) + CHILL

? Athletic Knights - ATHK DJ TEAM

Organisateurs de soirées athlétiques. Equipe de disc-jockeys aux gros biceps. Dealers de bonne musique, d'amour & d'ambiances sportives.

? MENU DU NOUVEL AN !

LE WAGON - Batofar, le restautant du Bato vous a concocté un menu spécial Nouvel an. Côté ambiance, des DJs seront programmés dans cet espace où vous pourrez dîner en musique, confortablement installés et fêter dignement la nouvelle année !

(Menu, tarifs et modalités de réservation à venir)

? TARIFS

- 18? (+ frais de loc) EARLY TIME AVANT 00h00 ? club + after

- 22 ? (+ frais de loc) prévente classique ? club + after

- 72? (+ frais de loc) ? Repas + Club + After

(Au choix: Service restaurant 19h ou service 22h)

- After seul : 10? (billetterie à venir)

