Plus d'infos sur le concert Narbo' + L.e.f à Paris

Un impressionnant plateau Hip/hop Jazz Groove pour une soirée qui s'annonce d'ors et déjà réussiL

Narbo' x LEF vous invitent à La Dame de Canton le vendredi 17 Février 2017 pour une soirée Hip-Hop.

ENTREE - 10EUROS (sur place)

// PROGRAMMATION //

20h - WARM UP

20h30 - LEF (& GUEST)

21h30 - Narbo' (& LIVE BAND)

22h30 - AFTER

// ARTISTES //

Narbo' est un jeune rappeur de la banlieue parisienne, qui me?lange jazz, funk, et hip hop.

Arme? de sa plume et de ses re?fe?rences cryptiques, il de?barque sur sce?ne avec son e?quipe de musiciens pour de?fendre les couleurs d'un rap varie?, de?cale? et hyperactif !

LEF est un collectif de hip-hop parisien formé par NewG (emcee) Wilson (emcee-beatmaker), Dirty Feet (beatmaker), Slouch (beatmaker) et Ex-Aequo (emcee). Après des lives à la folie paris, La Capela et La Maison Bistrot, le quintet attaque 2017 avec ambition et une première release sur le prochain EP Chineurs de Rap. Côté événementiel, le collectif organise des open mics en co-production avec le studio La Canopée. Le Bon Nob, Les Tontons Flingueurs ou encore Big Budah Cheez ont déjà honoré leur invitation lors des trois premières éditions.

// INFORMATIONS PRATIQUES //

ENTREE - 10EUROS

Se rendre à La Dame de Canton :

Port de la gare - 75013 PARIS

Métro ? Quai de la gare

Métro ? Bibliothèque Fran?ois Mitterrand

RER ©? Bibliothèque Fran?ois Mitterrand

Bus 89 Quai de la gare

Noctilien 131 Quai de la gare

// PARTENAIRES //

We Clap

Hey U

Artistik Rezo

& more..

Site web : http://www.damedecanton.com/event/narbo-l-e-f/

Infos réservation :

Tél. 01 53 61 08 49