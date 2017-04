Plus d'infos sur le concert Lyricson & Digital Cut Band + Dance Soldiah à Paris

Nice Time Production est fier de vous annoncer le concert Live événement de Lyricson pour célébrer la sortie de son 7ème album Revolution Time Again.

Revolution Time Again, un titre prometteur quand on connait la carrière de Lyricson qui a joué entre autres aux cotés de Manu Chao et a toujours défendu des causes justes dans ses textes, et dénoncé les oppressions à travers le monde.

Après une année 2016 éprouvante au niveau international, Lyricson revient en force en 2017 avec 13 titres puissants et de superbes collaborations.

En effet, Lyricson s'est entouré de big artistes pour l'accompagner dans ses compositions qui oscillent entre roots et nu roots. On retrouve la présence d'artistes issus de styles différents comme Benjamin Vaughn, l'emblématique chanteur de Midnite ou le vétéran Luciano, ou encore ses compatriotes guinéens Takana Zion et Soul Bang's. Enfin il partage un morceau avec des artistes roots comme Aaron Silk ou Ilements sur l'excellent Babylon Face.

Lyricson sera accompagné du Digital Cut Band pour un live explosif et le sound system parisien Dance Soldiah se chargera de chauffer le public.

A ne surtout pas manquer !

Site web : http://www.petitbain.org/Lyricson-Digital-Cut-Band-Dance?var_mode=calcul

Infos réservation :

Fnac Tél. 01 80 48 49 81 - Email. contact@petitbain.org